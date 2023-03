Drei hochwertige Autos in einer Nacht gestohlen – steckt eine Bande dahinter?

In Reinbek, Glinde und Stemwarde wurden in der Nacht zu Mittwoch drei hochwertige Fahrzeuge gestohlen.

Reinbek/Glinde. In Stormarnhaben erneut Autodiebe zugeschlagen. Im Zeitraum von Dienstagabend, 19 Uhr, bis Mittwochmorgen, 8 Uhr, wurden nach Angabe der Polizei drei hochwertige Fahrzeuge gestohlen. In Reinbek entwendeten die Täter einen schwarzen Audi Q7 mit OD-Kennzeichen von einem Privatgrundstück am Roggenkamp.

Außerdem wurden zwei weiße VW Multivan gestohlen. Eines der Fahrzeuge, das ebenfalls ein OD-Kennzeichen hatte, stand an der Dorfstraße in Stemwarde, das zweite war an der Straße Auf dem Brink in Glinde geparkt.

Polizei vermutet eine Bande hinter den Autodiebstählen

Wie es den Tätern gelang, sich Zugang zu den Fahrzeugen zu verschaffen und diese zu starten, konnte bislang nicht geklärt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 154.000 Euro geschätzt. Nach Angaben der Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieselbe Tätergruppe hinter den Diebstählen steckt. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt Polizeisprecherin Jacqueline Fischer.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sogar Hinweise zum möglichen Verbleib der Fahrzeuge geben können. Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0 melden.