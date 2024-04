Hoisdorf. Täter dringen in Einfamilienhaus in Hoisdorf ein und entkommen mit Beute im Wert von mehreren 10.000 Euro. Polizei sucht Zeugen.

Böse Osterüberraschung für die Besitzer eines Einfamilienhauses am Schwarzenbrooker Weg in Hoisdorf: Als sie am Ostersonntag gegen Mittag nach Hause zurückkehrten, stellten sie fest, dass sie Opfer von Einbrechern geworden sind. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei haben unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner genutzt, um durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster im Obergeschoss in das Haus einzudringen.

Beim Durchsuchen der Räume sind sie offenbar auf einen Tresor gestoßen, den sie aufgeflext haben. Darin soll sich Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren 10.000 Euro befunden haben, mit dem die Einbrecher verschwunden sind. Die Tat muss sich laut einer Polizeisprecherin zwischen Sonnabend, 30. März, um 15 Uhr, und Sonntag, 31. März, um 11. 30 Uhr ereignet haben.

Polizei sucht nach Einbruch in Hoisdorf Zeugen

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise: Wer im angegebenen Zeitrahmen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schwarzenbrooker Weges in Hoisdorf beobachtet hat, kann sich mit der ermittelnden Kriminalpolizei in Ahrensburg in Verbindung setzen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.