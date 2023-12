Unheimliche Einbruchserie beunruhigt Menschen in Stormarn

Ahrensburg. Die Ahrensburger Kriminalpolizei ermittelt in einer Serie von Einbrüchen, die die Menschen in der Schlossstadt und der Umgebung beunruhigt. Vor allem über die Weihnachtsfeiertage wurden mehrere Fälle angezeigt. Einwohner meldeten sieben Taten aus Ahrensburg, Ammersbek, Bargfeld-Stegen, Jersbek und Stapelfeld.

In Ammersbek drangen Unbekannte zwischen Freitag, 22. Dezember, um 14 Uhr und Sonntag, 24. Dezember, um 15 Uhr in eine Doppelhaushälfte an der Straße Weg zum Brook ein. Sie brachen die Terrassentür auf und durchsuchten die Zimmer, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Im nicht weit entfernten Bramkampredder öffneten die Täter zwischen Freitag, 22. Dezember, um 17 Uhr und Sonnabend, 23. Dezember, um 10 Uhr gewaltsam ein Fenster eines Einfamilienhauses. Auch dort durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen.

In Bargfeld-Stegen richten Einbrecher auch großen Sachschaden an

In Ahrensburg kamen Einbrecher am zweiten Weihnachtsfeiertag zwischen 9 und 12 Uhr nicht in ein Haus am Nachtigallenweg. Sowohl die Terrassentür als auch ein Fenster hielten den Aufbruchversuchen stand.

In Bargfeld-Stegen richteten Einbrecher auch einen großen Sachschaden an. In der Zeit von Donnerstag, 21. Dezember, um 17 Uhr bis Freitag, 22. Dezember um 13 beschädigten sie an einem Einfamilienhaus an der Theodor-Storm-Straße diverse Eingangs- und Terrassentüren sowie Fenster. Letztlich konnten sie die Haustür öffnen und das Haus durchsuchen.

In Stapelfeld zerstören die Täter einen Bewegungsmelder

In Jersbek nutzten Einrecher die Abwesenheit der Bewohner eines an der Klein Hansdorfer Straße gelegenen Hauses aus. Die Täter schlugen zwischen Sonnabend, 23. Dezember, um 10 Uhr und Mittwoch 27. Dezember, um 11 Uhr zu. Sie öffneten mit Gewalt ein im rückwärtigen Bereich gelegenes Fenster. Einen weiteren Einbruch gab es am Parkring zwischen Sonnabend, 23. Dezember, um 22.30 Uhr und Sonntag, 24. Dezember, um 10 Uhr.

In Stapelfeld zerstörten unbekannte Täter zunächst zwischen Montag, 25. Dezember, um 17.30 Uhr und Dienstag, 26. Dezember, um 0.20 Uhr einen Bewegungsmelder im rückwärtigen Grundstücksbereich eines Einfamilienhauses an der Hauptstraße. Anschließend brachen sie die Terrassentür auf.

Zur Beute macht die Polizei keine Angaben. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen. Wer hat in den genannten Tatzeiträumen verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge an den jeweiligen Tatorten wahrgenommen hat, kann sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 melden.