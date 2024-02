Bad Oldesloe. Krankenhauskonzern und Ministerium diskutieren über künftige Ausrichtung der Klinik in Bad Oldesloe. FBO sieht Standort in Gefahr.

Die Wählergemeinschaft FBO aus Bad Oldesloe hat eine Unterschriftensammlung für den Erhalt der Asklepios-Klinik in Stormarns Kreisstadt gestartet. „Das ehemalige Kreiskrankenhaus war jahrelang ein Anlaufpunkt für medizinische Notfälle. So soll es auch bleiben, wenn es nach dem Willen der Bürger und Bürgerinnen in Bad Oldesloe und der weiträumigen Umgebung geht“, sagt der FBO-Vorsitzende Dirk Sommer.