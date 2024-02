Großensee. Gemeindevertreter verabschieden Haushalt gegen Stimmen der BfG. Warum die Politiker einen Bereich von Kürzungen verschonen wollen.

In diesem Jahr müssen die Bürger in Großensee tiefer in die Tasche greifen. Der kommunale Haushalt weist für das laufende Jahr ein Defizit von rund 450.000 Euro aus. Weil die Einnahmen die Ausgaben nicht mehr decken, haben die Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung zugleich mit dem Haushalt auch eine kräftige Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer beschlossen. Die letzte Anpassung liegt bereits 14 Jahre zurück. Der Beschluss erfolgte mehrheitlich gegen die Stimmen der Wählergemeinschaft Bürger für Großensee (BfG)