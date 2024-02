Ahrensburg. Zwei Taten beschäftigen die Polizei. In einem Fall erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld, im anderen mussten sie flüchten.

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch und einem versuchten Einbruch in Ahrensburg am vergangenen Freitag, 16. Februar. Wie die Beamten informierten, waren Unbekannte gegen 19.30 Uhr in eine Doppelhaushälfte am Finkenweg im Stadtteil Waldgut Hagen eingedrungen. Ein weiterer Einbruchsversuch am Ahrensburger Redder scheiterte.

Um sich Zugang zu dem Doppelhaus am Finkenweg zu verschaffen, brachen die Unbekannten laut Polizei eine Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume und nahmen Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe mit. Am Ahrensburger Redder schlugen Einbrecher nur kurze Zeit später zu. Zwischen 19.55 und 20.05 Uhr versuchten sie demnach, in ein Einfamilienhaus zu gelangen.

Polizei ermittelt: Einbrecher schlagen zweimal an einem Tag in Ahrensburg zu

Dabei hätten die Kriminellen jedoch so viel Lärm erzeugt, dass Zeugen auf sie aufmerksam geworden seien. Daraufhin seien die Unbekannten geflüchtet. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo Ahrensburg unter Telefon 04102/809-0 entgegen.