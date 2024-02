Bargteheide. Täter dringen in Einfamilienhaus am Tremsbütteler Weg ein und nehmen Schmuck mit. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Bargteheide eingebrochen und haben Schmuck gestohlen. Wie die Polizei informiert, brachen die Täter bereits am Freitag, 2. Februar, eine Terrassentür auf, um in das Gebäude am Tremsbütteler Weg zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Räume. Den Tatzeitraum geben die Beamten mit 17 bis 20.30 Uhr an.

Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von mehr als 5000 Euro. Die Beamten hoffen, die Täter mit der Unterstützung von Zeugen zu fassen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04102/809-0 bei der Kriminalpolizei Ahrensburg zu melden.