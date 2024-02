Hamfelde. Quartett kämpft um Fortbestand der Kult-Manufaktur in Hamfelde. Wie das Dorf zum Wallfahrtsort für Prominente wurde.

Mit dem Verkauf der alten Dampfkornbrennerei auf dem ehemaligen Dreckmannschen Gut in Hamfelde im Februar 2023 schien das Schicksal der „kleinsten Likörfabrik der Welt“, so die Selbstzuschreibung ihrer Besitzer, besiegelt. Weil die alte Fabrik in Appartements umgebaut wurde, musste die Destille nach Bargteheide verlagert werden. Für die Produkte, die so klangvolle Namen wie „Chinesen-Babs“, „König von St. Pauli“ und „KöniGin“ tragen, gab es damit keine Präsenz mehr in dem Dorf, wo 1802 alles begann. Damit wollte sich ein traditionsbewusstes Quartett aber nicht abfinden und führte das Unternehmen seitdem mehr oder weniger im Verborgenen fort. Bis der neue Besitzer der Hamfelder Mühle, Michael Funk, das Angebot unterbreitete, doch die ehemalige Bar der Pirsch-Mühle als Probierstube für Verkostungen zu nutzen.