Bargteheide. Bargteheide lädt am 7. September zur siebten Seniorenmesse. Warum die reife Generation eine attraktive Zielgruppe ist.

Der demografische Wandel macht auch vor „Stormarns lebendiger Stadt“, so der markige Werbeslogan von Bargteheide, nicht halt. Lag das Durchschnittsalter der Bewohner zur Jahrtausendwende noch bei 40 Jahren, so betrug es Ende 2022 bereits 45,8 Jahre. Knapp die Hälfte aller rund 16.000 Einwohner ist inzwischen 50 Jahre und älter. Ein Trend, der sich auch in den kommenden Jahren dank einer deutlich gestiegenen Lebenserwartung nicht umkehren wird. Dass die „reifere Generation“ für viele Unternehmen eine attraktive Zielgruppe darstellt, liegt auf der Hand. Um beide zusammenzubringen, organisiert der Runde Tisch Senioren Bargteheide (RTSB) am 7. September in der Zeit von 10 bis 17 Uhr bereits die siebte Seniorenmesse innerhalb der vergangenen 16 Jahre. Damit sie erneut ein Erfolg wird, hat bereits jetzt die Akquise der Aussteller begonnen.