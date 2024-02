Ahrensburg. Forscher der Stern-Wywiol-Gruppe können auch Parmesan, Fischstäbchen oder Ketchup „nachbauen“. Ist das die Ernährung der Zukunft?

Ob Dampfnudeln in China, Tortillas in Mexiko oder Agege Bread in Nigeria – überall finden sich Zutaten, die in einem Technologie-Zentrum in Ahrensburg entwickelt, verfeinert und zur Marktreife geführt worden sind. Der Trend geht dabei immer mehr in Richtung vegan. Die mittelständische Stern-Wywiol Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg hat sich von einem Start-up zum Global Player gemausert, der heute in der ersten Liga der Lebensmitteloptimierer mitspielt und sich dort selbst gegen multinationale Konzerne behauptet. „Die Herausforderungen für die Welternährung sind gewaltig, das ist unser Antrieb“, sagt Geschäftsführer Torsten Wywiol, Sohn des Firmengründers Volkmar Wywiol.