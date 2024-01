Bad Oldesloe. Unbekannte dringen in Mehrfamilienhaus in Bad Oldesloe ein und richten großen Schaden an. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Bad Oldesloe hat es am Freitag, 26. Januar, einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Schanzenbarg gegeben. Der Fall beschäftigt nun die Polizei. Nach Angaben der Ermittler drangen die Täter zwischen 13 und 23.30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung ein.

Sie zerstörten eine Sichtschutzwand im Garten und brachen die Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räume nach Wertgegenständen. Ob sie Beute machten, ist laut Polizei noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hofft auf Hinweise von Zeugen. Erreichbar sind die Beamten unter der Telefonnummer 04531/501-0.