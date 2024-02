Ahrensburg/Ammersbek. Nachbarschaftsinitiative NebenanSolar mit neuen Betratungstagen in Ahrensburg und Ammersbek. Jetzt Termin reservieren.

Die Zahl der sogenannten Balkonkraftwerke hat sich im vergangenen Jahr in Deutschland auf 260.000 Anlagen verdreifacht. Das geht aus Zahlen der Bundesnetzagentur hervor, so die Ahrensburg-Ammersbeker Nachbarschaftsinitiative NebenanSolar. Weil das Interesse an den Mini-Solaranlagen unverändert groß ist, starten die ehrenamtlich arbeitenden Experten jetzt ein neues und individuelles Beratungsformat.