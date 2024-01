Siek. In einer Gartenlaube in Siek kommt es plötzlich zu einer Explosion. Feuerwehr muss Übergreifen auf Wohnhaus verhindern.

In Siek (Kreis Stormarn) ist ein 32-Jähriger am frühen Mittwochmorgen, 31. Januar, durch eine Explosionschwer verletzt worden. Wie die Polizei informierte, war gegen 4.50 Uhr ein Feuer in einer Gartenlaube an der Straße Bültbek ausgebrochen. Der Mann habe die Gasflaschen einer Gasheizung abgedreht, als eine der Flaschen explodiert sei.