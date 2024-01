Barsbüttel. Kriminelle dringen in Einliegerwohnung am Bergredder ein. Kriminalpolizei sucht Zeugen. So gelangten die Täter in das Gebäude.

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Einliegerwohnung in einem Einfamilienhaus am Bergredder in Barsbüttel. Nach Angaben der Beamten verschafften sich Unbekannte am Sonnabend, 27. Januar, in der Zeit von den frühen Abendstunden bis kurz nach Mitternacht Zugang zu dem Gebäude, indem sie die Eingangstür aufbrachen.

Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Die Kriminellen durchsuchten die Wohnung und nahmen Schmuck und Bargeld mit noch unbekanntem Wert mit. Die Reinbeker Kriminalpolizei bittet Zeugen um ihre Mithilfe bei den Ermittlungen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 040/72 77 07-0 entgegen.