Ahrensburg. CDU und SPD verlieren in Stormarn deutlich, die Linke kämpft ums Überleben. Welche Parteien zulegen und was die AfD prophezeit.

Glaubt man aktuellen Umfragen der Meinungsforschungsinstitute, dann ist die AfD unaufhaltsam auf dem Vormarsch – allen machtvollen Demonstrationen gegen rechts in den vergangenen Tagen bundesweit zum Trotz. Vor allem in den neuen Bundesländern erzielt die Partei immer neue Höchstwerte. Insbesondere dort, wo es im Herbst dieses Jahres Landtagswahlen geben wird. In Thüringen steht die AfD laut INSA bei 31 Prozent, ein Plus von fast acht Prozent im Vergleich zum Zweitstimmenergebnis bei der Landtagswahl 2019. Im Freistaat Sachsen sind es laut Infratest dimap sogar 35 Prozent und ein Zuwachs von 7,5 Punkten. In Brandenburg ermittelte INSA jüngst zwar nur 28 Prozent (+ 4,5 Prozent). Doch auch damit liegt die Alternative für Deutschland derzeit deutlich an der Spitze und zehn Prozent vor der CDU. Die etablierten (Alt-)Parteien verlieren hingegen nicht nur an Zustimmung, ebenso an Mitgliedern. Eine Tendenz, die auch im Kreis Stormarn unübersehbar ist.