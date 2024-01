Bargteheide: Sechsjährige erleidet Brandverletzungen durch Rakete

Bargteheide. In der Silvesternacht ist ein Mädchen in Bargteheide durch eine Rakete verletzt worden. Der Feuerwerkskörper sei aus einer unbekannten Personengruppe gezündet worden, so die Polizei, die den Vorfall erst jetzt bekannt machte. Die Beamten gehen davon aus, dass die Rakete gezielt in Richtung der Familie der Sechsjährigen abgefeuert wurde, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz des Discounters Netto an der Alten Landstraße gefeiert hatte.

Das Mädchen hatte demnach gegen 23.30 Uhr gemeinsam mit seinen Eltern und Bekannten auf dem Parkplatz Feuerwerk gezündet, ebenso wie die Gruppe, aus der die Rakete kam. Diese sei in Richtung der Sechsjährigen geflogen und unmittelbar in ihrer Nähe explodiert. Das Kind erlitt laut Polizei Brandverletzungen am Kopf und an den Beinen.

Sechsjährige erleidet in Bargteheide Brandverletzungen durch Rakete

Die Bargteheider Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalles, die Angaben zu der unbekannten Personengruppe machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04532/7071-0 entgegen.

Mehr aus Stormarn

Erst am Mittwoch hatte die Polizei einen ähnlichen Vorfall aus Stapelfeld bekannt gemacht. Einen Tag vor Silvester sollen dort zwei Jugendliche zwei Jungen an einer Bushaltestelle an der Hauptstraße mit einem Böller beworfen haben. Ein 14-Jähriger erlitt schwere Verletzungen an der Hand. Auch in diesem Fall werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter Telefon 04102/809-0 entgegen.