Polizei Stormarn: Mit Böller abgeworfen – 14-Jähriger verletzt

Stapelfeld. In Stapelfeld ist ein 14-Jähriger durch einen Böller schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatten Jugendliche den Knallkörper auf den Jungen geworfen. Beim Versuch, den herannahenden Böller abzuwehren, sei dieser explodiert und habe den 14-Jährigen schwer an der Hand verletzt, so die Beamten.

Zu dem Vorfall kam es bereits am Sonnabend, 30. Dezember. Der Junge saß demnach gemeinsam mit einem Freund an einer Bushaltestelle der Linien 264 und 364 an der Hauptstraße in Fahrtrichtung Hamburg. Beide seien mit ihren Smartphones beschäftigt gewesen, als sich zwei ihnen unbekannte Jugendliche genähert und von der anderen Straßenseite aus einen Feuerwerkskörper in ihre Richtung geworfen hätten.

Der 14-Jährige habe sich vor seinen Freund gestellt und versucht, den Böller wegzuschlagen. Dabei habe er sich die Verletzung an der Hand zugezogen. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Hamburger Krankenhaus eingeliefert. Die Jugendlichen seien geflüchtet.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Jugendlichen werden als 16 oder 17 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Beide waren vollständig schwarz gekleidet, trugen Kapuzenpullover und hatte entweder die Kapuzen auf oder trugen Sturmhauben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter Telefon 04102/809-0 entgegen.