Polizei Großhansdorf: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Großhansdorf. In Großhansdorf hat es am Dienstagabend, 2. Januar, einen Einbruchsversuch gegeben. Eine Alarmanlage verhinderte wohl, dass der Täter in das Haus gelangte. Nach Angaben der Polizei erhielten die Bewohner eines Reihenhauses an der Straße Ole Koppel, die zu diesem Zeitpunkt unterwegs waren, gegen 18.55 Uhr eine Benachrichtigung auf dem Handy, dass die im Haus installierte Alarmanlage ausgelöst hatte.

Eine Nachbarin habe den Alarm mitbekommen und die Polizei gerufen. Als die Beamten wenig später eintrafen, stellten sie ein aufgebrochenes Fenster fest. Die Spurenlage vor Ort habe darauf hingedeutet, dass der Einbrecher das Haus nicht betreten habe und ohne Beute geflüchtet sei. Die Polizei geht davon aus, dass die Alarmanlage ihn abschreckte.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/80 90 entgegen.