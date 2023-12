Einbrecher sind im Ahrensburger Stadtteil Hagen unterwegs

Polizei ermittelt nach zwei Taten an einem Tag. In einem Fall filmte eine Kamera den Einbruch. Kripo bittet Zeugen um Hinweise.

Ahrensburg. Zwei Einbrüche im Ahrensburger Stadtteil Waldgut Hagen am Dienstag, 19. Dezember, beschäftigen zurzeit die Polizei. Nach Angaben der Ermittler waren Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Rehm eingedrungen, indem sie ein Fenster aufbrachen. Dank einer Videokamera, welche die Tat gefilmt habe, lasse sich der Zeitpunkt genau auf 17.40 Uhr festlegen. Die Einbrecher durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob sie dabei Beute machten, ist laut Polizei noch unklar.

Wenige Straßen weiter, am Starweg, scheiterten die Täter den Beamten zufolge bei dem Versuch, die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Auch durch ein Fenster sei es den Unbekannten nicht gelungen, in das Gebäude zu gelangen. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Einbruchsversuchs nicht zu Hause. Er ereignete sich laut Polizei zwischen dem Mittag und 17.30 Uhr.

Noch ist unklar, ob es ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt. Die Ermittler von der Kriminalpolizei Ahrensburg bitten Zeugen, sich mit Hinweisen unter Telefon 04102/809-0 zu melden.