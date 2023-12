Unfall in Ahrensburg

Unfall in Ahrensburg Lkw-Fahrer übersieht Auto – Frau schwer verletzt

An einer Kreuzung in Ahrensburg ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen. Auch der Sachschaden ist erheblich.