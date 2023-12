Polizei Stormarn: Einbrecher schlagen am Nikolaustag zweimal zu

Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Lütjensee und Tremsbüttel. In einem Fall kam es beinahe zur Begegnung mit dem Bewohner.

Die Polizei ermittelt nach zwei Einbrüchen am Nikolaustag in Lütjensee und Tremsbüttel (Symbolbild).

Lütjensee/Tremsbüttel. Zwei Einbrüche in Lütjensee und Tremsbüttel am Nikolaustag beschäftigen zurzeit die Kriminalpolizei Ahrensburg. Nach Angaben der Beamten waren am Mittwoch, 6. Dezember, zwischen 7.10 und 17 Uhr Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Deepenstegen in Lütjensee eingedrungen, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Um in das Gebäude zu gelangen, brachen die Kriminellen eine Terrassentür auf.

In Tremsbüttel hörte der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Lasbeker Straße laut Polizei am selben Tag gegen 17.40 Uhr ungewöhnliche Geräusche aus dem Erdgeschoss. Als er diesen nachging, habe der Mann drei Personen aus seinem Haus flüchten sehen. Wenig später habe der Tremsbütteler bemerkt, dass eine Nebeneingangstür aufgebrochen worden war.

Polizei ermittelt nach zwei Einbrüchen am Nikolaustag

Den Beschreibungen des Bewohners zufolge handelte es sich bei den flüchtigen Kriminellen um Männer mit einer Körpergröße zwischen 1,60 und 1,70 Meter. Sie seien dunkel gekleidet gewesen und hätten Mützen getragen. In beiden Fällen ist laut Polizei noch unklar, welche Beute die Einbrecher machten. Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.