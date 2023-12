Polizei Glinde: Einbrecher kommen durchs Fenster – Zeugen gesucht

Glinde. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Glinde. Nach Angaben der Beamten drangen Unbekannte am Dienstag, 5. Dezember, in der Zeit zwischen 13 und 19 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Groothegen ein und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Zuvor hatten die Kriminellen ein Fenster aufgebrochen, um in das Gebäude zu gelangen.

Angaben zur Beute und zum entstandenen Sachschaden konnte die Polizei bislang nicht machen. Die Reinbeker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 040/72 77 07-0 entgegen.