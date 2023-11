Gutes Tun kann so einfach sein – wenn jemand aktiv wird

Reinbek. Unfassbare 500 Kilogramm an haltbaren Lebensmitteln hat die Reinbekerin Stephanie Steinert vergangenes Jahr vor Weihnachten in Schönningstedt und Ohe für den Reinbeker Kirchentisch, Ausgabe der Bergedorfer Tafel am Täbyplatz, gesammelt. Auch dieses Jahr will die 55 Jahre alte Finanzbeamtin und Mutter von sieben Kindern wieder Gutes tun, damit auch Menschen mit finanziellen Problemen sich auf Weihnachten freuen können.

In bewährter Weise möchte Stephanie Steinert zwei Wochen lang Waschkörbe vor den Freiwilligen Feuerwehren Ohe und Schönningstedt aufstellen. „Die Feuerwehrleute sind damit einverstanden“, erzählt die engagierte Neuschönningstedterin. „Jeder weiß, wo die örtlichen Feuerwehren sind, kann dort ablegen, was er oder sie entbehren kann. Und ich schaue jeden Abend nach, was in den Körben drin ist, leere sie und bringe anschließend alles zum Kirchentisch.“

Gutes tun in Reinbek kann so einfach sein

Schon im vergangenen Advent stapelten sich in ihrem Keller, auf der Treppe und im Flur die guten Sachen. „Es waren wirklich schöne Sachen dabei“, erzählt sie. „Kaffee, Tee, Kakao, Süßigkeiten, Babynahrung, selbst gemachte Marmeladen. Ich war ganz gerührt.“ Und sie ist überzeugt: „Ich glaube, dieses Jahr können wir das noch übertreffen“, sagt sie. „Uns geht es doch noch gut, wenn man sich so in der Welt umschaut.“ Ihre Aktion läuft vom ersten bis zum dritten Adventssonntag.

Vom 1. bis 23. Dezember gibt es außerdem noch die Spendenaktion von Edeka Kröger am Täbyplatz zugunsten des Reinbeker Kirchentisches: Dort im Geschäft gibt es fertige Spendentüten für 6 Euro mit Nudeln, Kartoffelpüree, Haferflocken, Tomaten, Erbsen mit Möhren und einer Konfitüre. Nach dem Kauf können die Tüten an einer Sammelstelle im Markt abgegeben werden. Marktleiter Helge Kröger leitet alles an die Ehrenamtlichen des Kirchentisches weiter und spendiert für jede Tüte noch einen Schoko-Weihnachtsmann dazu.