Einbrecher verunsichern das Ahrensburger Villenviertel

Ahrensburg. Einbrecher sind im Ahrensburger Villenviertel unterwegs gewesen. Am Freitag, 24. November, drangen Unbekannte abends in zwei Einfamilienhäuser an der Straße Gronepark sowie in jeweils ein Haus an der Parkallee und ein Haus am Sommerpark ein. In allen vier Fällen wurden Fenster aufgebrochen.

Die Täter durchsuchten die Gebäude nach Wertgegenständen und konnten unerkannt flüchten. Was sie genau erbeuteten, steht laut Polizei noch nicht genau fest. Auch zur Höhe des Sachschadens könnten keine Angaben gemacht werden.

Vier Einbrüche im Ahrensburger Villenviertel: Kripo hofft auf Zeugen

Die Ermittler der Kripo Ahrensburg hoffen nun auf Hinweise von Zeugen. Wer am Freitagabend auf der Parkallee und den beiden Seitenstraßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, sollte sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 auf der Wache melden.