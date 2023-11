Polizei Ahrensburg: Einbrecher entwenden Bargeld aus Doppelhaus

Ahrensburg. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch im Ahrensburger Stadtteil Waldgut Hagen. Nach Angaben der Beamten drangen Diebe am Mittwoch, 22. November, in der Zeit zwischen 12 und 17.30 Uhr in eine Doppelhaushälfte an der Straße Hinterm Vogelherd ein. Dazu brachen die Täter eine Terrassentür auf.

Anschließend durchsuchten sie laut Polizei die Wohnräume und nahmen eine noch unklare Menge Geld mit. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hofft, den oder die Täter mithilfe von Zeugen ausfindig machen zu können. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04102/80 90 bei der Kripo zu melden.