Polizei Stormarn: Motorradfahrer stürzt bei Ausweichmanöver – Fahrerflucht

19-Jähriger kommt nach Unfall in Travenbrück mit Verletzungen ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher fährt einfach weiter.

Der verletzte Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild).

Travenbrück. Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Travenbrück. Dabei wurde nach Angaben der Beamten Motorradfahrer leicht verletzt. Der 19-Jährige aus dem Kreis Segeberg war demnach am Mittwochmorgen, 14. Juni, geben 6.45 Uhr, auf der Straße Mühlenberg vom Ortsteil Neversdorf in Richtung Tralau unterwegs, als ihm ein Auto mittig auf der Fahrbahn entgegenkam.

Laut Polizei musste der Motorradfahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, kam dabei von der Straße ab und stürzte. Der 19-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An seiner Maschine entstand ein Schaden von schätzungsweise 2500 Euro. Der Autofahrer setzte seinen Weg laut Polizei fort, ohne anzuhalten und nach dem Motorradfahrer zu sehen.

Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen grauen Kleinwagen gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, um den Unfallverursacher zu finden. Hinweise nimmt das Revier in Bad Oldesloe unter Telefon 04531/50 10 entgegen.