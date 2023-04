Einbruch beim HSV: Tresor aus Trainingshalle gestohlen – Polizei ermittelt

Kriminelle dringen in Trainingszentrum des Zweitligisten in Stapelfeld ein und stehlen Tresor. Was bislang bekannt ist.

Die Fußballschule des HSV, hier beim Training in Norderstedt, betreibt auch eine Halle in Stapelfeld.

Stapelfeld. Der Hamburger SV ist Opfer eines Einbruchs geworden: Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag, 17. und 18. April, in die Sporthalle der Nachwuchsabteilung des Fußball-Zweitligisten in Stapelfeld eingedrungen. Die Kriminellen verschafften sich laut Polizei Zugang zu den Büroräumen des Komplexes an der Reinbeker Straße und entwendeten einen Tresor, dessen Inhalt noch unbekannt ist.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter zwischen 21 Uhr und 15.40 Uhr des Folgetags durch ein Fenster in das Gebäude gelangten. Um die Kriminellen zu fassen, bittet die Kriminalpolizei in Ahrensburg Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise an Telefon 04102/80 90. Die Fußballschule des HSV betreibt in Stapelfeld am Hamburger Stadtrand einen Sportpark. Für Sieben- bis Achtjährige bietet der Verein dort individualisiertes Training an.