HSV: Gewaltbereite Fußball-Fans? Polizei ermittelt nach Angriffen in Barsbüttel

Barsbüttel. Sind gewaltbereite Fußball-Fans für zwei Angriffe auf Jugendliche in Barsbüttel verantwortlich? Diesem Verdacht geht die Polizei zurzeit nach. Nach Angaben der Ermittler war am Sonnabend, 11. März, gegen 22.45 Uhr im Barsbütteler Zentrum ein 15-Jähriger von fünf jungen Männern attackiert worden. Der Jugendliche ging demnach mit zwei Bekannten an der Hauptstraße entlang in Richtung Hamburg, als die Gruppe dem Trio in Höhe der Musikschule entgegenkam. Die fünf Männer drückten den 15-Jährigen gegen eine Wand und forderten ihn auf, ihnen sein Handy und seinen Ausweis zu geben.

Als der Barsbütteler sich weigerte, griffen ihm die Angreifer in die Jackentasche und nahmen mehrere Aufkleber des Fußballvereins FC St. Pauli an sich. Anschließend drohten sie dem 15-Jährigen laut Polizei, dass sie ihn beim nächsten Mal zusammenschlagen würden. Die Männer waren dem Barsbütteler eigenen Angaben zufolge nicht bekannt.

Gewaltbereite HSV-Fans? Polizei ermittelt nach Angriffen auf Jugendliche

Am Ostermontag, 10. April, gab es nun laut Polizei einen ähnlichen Vorfall. Erneut in Barsbüttel, gegen 22.45 Uhr, wurde demnach ein 16-Jähriger von einer Gruppe von acht jungen Männern angegriffen, die ihm entgegen kamen Der Jugendliche ging die Straße Achtern Barg in Richtung Birkenweg entlang, als zwei Männer aus der Gruppe ihn plötzlich festgehalten hätten. Die Männer nahmen dem 16-Jährigen sein Handy weg, offenbar, um es zu überprüfen. Nachdem sie das Logo des HSV auf dem Startbildschirm gesehen hatten, händigten die Angreifer dem Jugendlichen das Gerät mit den Worten „Jetzt ist alles gut“ wieder aus.

„In beiden Fällen ist ein Zusammenhang mit rivalisierenden Fangruppen von Hamburger Fußballvereinen naheliegend“, sagt Jacqueline Fischer, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg. Der HSV und St. Pauli sind in der Zweiten Fußball-Bundesliga direkte Konkurrenten, zusätzlich gibt es zwischen den Anhängern der beiden Stadtclubs eine historische Rivalität.

Der Polizei liegt eine Beschreibung von zwei Angreifern vor

Die Polizei hofft bei den weiteren Ermittlungen auf Hinweise von Zeugen. In einem Fall konnten zwei der Angreifer beschrieben werden. Einer der Männer war demnach etwa 18 Jahre alt, schlank und 1,90 Meter groß. Er hatte kurze Haare und trug eine schwarze Jacke mit dem Schriftzug „Twenty eight black“. Der zweite Mann sei etwas älter und stämmiger gewesen, habe blonde Haare und einen Dreitagebart gehabt. Er war mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose, an der Handschuhe befestigt waren, bekleidet. Laut Beschreibung trug er zudem ein blaues Halstuch, vermutlich ein Fanschal des HSV. Hinweise nimmt die Polizeistation Barsbüttel unter der Telefonnummer 040/35 98 05 04 entgegen.

