Hilfskonvoi in die Ukraine: Helfer aus Ahrensburg bitten um Sachspenden

Ahrensburg/Norderstedt. Zum neunten Mal sammelt eine Initiative rund um den Ahrensburger Ehrenamtlichen Alexander Schander Hilfsgüter und Geldspenden für einen Konvoi in die Ukraine. Bereits kurz nach Ausbruch des Krieges vor einem Jahr schloss sich der gebürtige Ukrainer mit anderen Menschen zusammen und organisierte Hilfstransporte. Am 8. März geht es wieder ins Krisengebiet. Dafür bitten Schander und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter um Spenden.

Gebraucht werden: haltbare Lebensmittel wie Konserven, Nudeln, Getreide, Zucker, Müsli, Mehl, Pflanzenöl, Tee, Kakao, Kaffee, Wasser, Saft, Milchpulver, Schokolade, getrocknete Früchte, Babynahrung und Tierfutter. An Herrenkleidung werden schwarze T-Shirts, Thermounterwäsche, Socken, Militäruniformen und Winterstiefel benötigt. Kinderbekleidung wird insbesondere in den Größen 104 bis 140 und Kinderschuhe in den Größen 29 bis 36 gebraucht.

Sachspenden für die Ukraine können in Ahrensburg und Norderstedt abgegeben werden

Auch Kinderspielzeug, Stofftiere, Buntstifte und Malbücher können gespendet werden. Außerdem werden Windeln, Waschmittel, Geschirrspülmittel, Handtücher, Müllsäcke, Schlafsäcke, Wolldecken, Rucksäcke, Taschen, Streichhölzer, Feuerzeuge, Holzsägen, Hammer, Schaufeln, Spaten, Sägen, Laubbläser, Kabeltrommeln, Verlängerungskabel, Kerzen, Powerbanks, Kopflampen, Taschenlampen, Thermoskannen, Wärmflaschen und Gaskocher gebraucht.

Sachspenden können bis Sonntag, 5. März, in Ahrensburg und Norderstedt abgegeben werden. In Ahrensburg nimmt Alexander Schanders Arbeitsstelle, die Firma Druckluft Evers (Kurt-Fischer-Straße 36), die Spenden zu folgenden Zeiten entgegen: montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr. Sonnabends und sonntags können von 12 bis 16 Uhr Spenden abgegeben werden. Am Wochenende bittet Schander, ihn vorher unter Tel. 0176/34 92 37 05 anzurufen. In Norderstedt können die Spenden von Montag bis Sonntag von 8 bis 22 Uhr bei Thomas Stumpf (Am Böhmerwald 113a) abgegeben werden.

Konvoi in die Ukraine: Helfer benötigen einen Transporter

Um spezielle Hilfsgüter anzuschaffen, werden aktuell vor allem Geldspenden benötigt. Diese können an das Spendenkonto des Ahrensburger Turn- und Sportverein von 1874, wo Schander in der Volleyballabteilung aktiv ist, gerichtet werden. Die Bankverbindung lautet: IBAN: DE18 2135 2240 0090 0566 67, BIC: NOLADE21HOL, Kreditinstitut: Sparkasse Holstein, Verwendungszweck: Spende für Ukraine. Eine Spendenbescheinigung wird zugeschickt, wenn im Betreff Name und Adresse angegeben werden.

Für den Konvoi sind die Beteiligten zudem momentan noch auf der Suche nach einem Transporter, möglichst mit Anhängerkupplung. Nähere Informationen erteilen Alexander Schander unter Tel. 0176/34 92 37 05 und Thomas Stumpf unter Tel. 0177/356 19 48.