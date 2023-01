Blaulicht Schon wieder Einbruch in Ahrensburg: Zeugen gesucht

Ahrensburg. Es nimmt kein Ende: Erneut kam es am Montag, 30. Januar, in Ahrensburg zu einem Einbruch. Wie berichtet, hatten unbekannte Täter bereits am Wochenende dreimal zugeschlagen.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen

Nun wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Bredenbekweg Opfer eines Einbruchs. Zwischen 18 und 18.30 Uhr brachen unbekannte Täter die Terrassentür der Wohnung auf und durchsuchten die Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg bittet um Zeugenhinweise. Wer im betreffenden Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bredenbekweg oder der näheren Umgebung beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04102/8090 zu melden.