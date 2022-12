Polizei sucht Zeugen: Frau aus Stormarn an Pinneberger Bahnhof attackiert?

24-Jährige wendet sich hilfesuchend an Angestellte und klagt über Schmerzen. Was vorgefallen war, ermittelt jetzt die Polizei.

Die Polizei ermittelt, um aufzuklären, was am Pinneberger Bahnhof geschah (Symbolbild).

Pinneberg. Eine 24 Jahre alte Stormarnerin ist am Bahnhof Pinneberg offenbar Opfer eines gewaltsamen Übergriffs geworden. Wie die Polizei informierte, habe sich die junge Frau am Dienstagvormittag, 29. November, gegen 10.40 Uhr hilfesuchend an eine Angestellte gewandt. Die Stormarnerin habe über Schmerzen geklagt und angegeben, unmittelbar zuvor in der Nähe des Bahnhofs, möglicherweise in dem Waldstück Fahlt, von einem Mann geschlagen und getreten worden zu sein.

Der Angreifer habe zuvor in einer Gruppe mit anderen Männern gestanden. Aufgrund der Hilferufe der Frau seien der Täter und die anderen Männer schließlich geflüchtet. Die 24-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Pinneberg ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung. Die Beamten suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Täter oder zum genauen Tatort machen können. Hinweise an 04101/20 20.