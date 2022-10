Polizei Stormarn: 46-Jährige vor Sparkasse in Trittau ausgeraubt

Trittau. Eine 46-Jährige ist in Trittau Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei erst jetzt bekanntgab, kam es schon am Sonntag, 2. Oktober, zu dem Vorfall. Die Trittauerin hatte demnach gegen 20 Uhr die Filiale der Sparkasse an der Poststraße verlassen und war zu Fuß in Richtung Lütjenseer Straße unterwegs, als sie bemerkte, dass sie von drei Personen verfolgt wurde.

Im Bereich der Kirchenstraße wollte die 46-Jährige mit ihrem Mobiltelefon jemanden anrufen. Dazu kam sie jedoch nicht mehr: Die Unbekannten schubsten die Frau unvermittelt und entrissen ihr die Handtasche sowie das Klapphandy der Marke Samsung. In der Tasche befanden sich mehr als 500 Euro Bargeld.

Die Polizei hofft, dass Zeugen den Raubüberfalle beobachtet haben

Angaben zu den Tätern konnte die 46-Jährige wegen der Dunkelheit nicht machen. Deshalb hofft die Polizei jetzt auf Hinweise von Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Trittau im Bereich der Poststraße und Kirchenstraße gesehen? Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter Telefon 04102/80 90 entgegen.