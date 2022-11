Kreuz Lübeck: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf Zubringer zur A1

Hamberge. Die Polizei ermittelt nach einem Unfall mit Fahrerflucht am Autobahnkreuz Lübeck bei Hamberge. Nach Angaben der Beamten war eine 23-Jährige aus Hamburg am Mittwoch, 23. November, gegen 21 Uhr von der A 20 aus Richtung Rostock kommend auf dem Zubringer zur A 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Noch im Kurvenbereich, kurz vor dem Parallelstreifen zur BAB 1, sei aus noch ungeklärter Ursache ein weißer Pkw in das Heck des VW Golfs der Hamburgerin gefahren.

Die 23-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte gegen die linke Leitplanke. Beide Autos kamen anschließend auf dem Parallelstreifen zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacher sei dann jedoch geflüchtet, so die Polizei. Nach Angaben der Beamten fuhr er von der A 1 zurück auf die A 20 in Richtung Rostock.

Fahrzeug rammt Golf von 23-Jähriger in Leitplanke – Unfallverursacher flüchtet

Nun hoffen die Ermittler, dass Zeugen dabei helfen können, den flüchtigen Unfallfahrer zu identifizieren. Der Polizei zufolge hat es sich bei dessen Auto mutmaßlich um einen weißen Audi gehandelt. Der Fahrer, ein Mann, wird als etwa 50 bis 55 Jahre alt beschrieben. Zudem habe er eine Brille getragen. Hinweise nimmt das Polizei-Autobahnrevier Bad Oldesloe unter Telefon 04531/170 60 entgegen.