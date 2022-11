Markant Trittau: Polizei ermittelt nach Einbruch in Supermarkt

Trittau. Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag, 20. November, auf Montag, 21. November, in einen Supermarkt in Trittau eingebrochen. Nach Angaben der Polizei löste gegen 2.30 Uhr die Alarmanlage der Markant-Filiale an der Hamburger Straße aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Glaselement aus der Fassade des Geschäfts entfernt worden war.

Die Täter seien in den Verkaufsraum gelangt und hätten eine noch nicht ermittelte Menge Zigaretten entwendet. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Montag keine Angaben machen. Die Ermittlungen hat die Kripo in Ahrensburg übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich mit Hinweisen unter Telefon 04102/809-0 zu melden.