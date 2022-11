Polizei ermittelt nach Einbruch in Ahrensburg

Ahrensburg. Unbekannte sind am Sonnabend, 19. November, zwischen 16.15 und 20.10 Uhr in eine Doppelhaushälfte am Akazienstieg in Ahrensburg eingebrochen. Der oder die Täter sind über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus gelangt und haben sämtliche Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Wer hat in Tatortnähe ortsfremde Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wer im angegebenen Tatzeitraum in Tatortnähe ortsfremde Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, sollte sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 mit den Beamten in Verbindung setzen.