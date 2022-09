Polizei Stormarn: Fahrrad in Reinfeld gefunden – Besitzer gesucht

Reinfeld. Die Polizei sucht den Eigentümer eines Fahrrads, das in Reinfeld sichergestellt wurde. Die Beamten hatten am Mittwoch, 28. Oktober, einen 52-Jährigen an der Barnitzer Straße kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien gab der Mann aus Wien laut Polizei an, das Fahrrad, das er bei sich führte, zuvor gestohlen zu haben. Angaben um Tatort habe er nicht machen können.

Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und suchen nun nach dessen Besitzer. Es handelt sich um ein Damenrad mit schwarz-silbernem Rahmen (Foto). Derjenige, dem das Fahrrad gehört, kann sich unter Telefon 04533/793 400 bei der Polizeistation Reinfeld melden.