Polizei Stormarn: Diebe stehlen Geländewagen von Privatgrundstück

Jersbek. In Jersbek ist in der Nacht von Dienstag, 16. August, auf Mittwoch, 17. August, ein hochwertiger Geländewagenvon einem Privatgrundstück gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um ein weißes Fahrzeug des Modells Range Rover Velar. Den Wert des Wagens schätzen die Beamten auf rund 65.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um ihre Mithilfe. Hinweise nehmen die Beamten per Telefon unter 04541/80 90 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Stormarn