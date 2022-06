Barsbüttel: Zwei Einbruchsversuche innerhalb kurzer Zeit

In Barsbüttel probierten Kriminelle zweimal innerhalb kurzer Zeit, in Wohnhäuser einzudringen. Nun suchen die Ermittler Zeugen.

Barsbüttel. Die Polizei ermittelt nach zwei Einbruchsversuchen in Barsbüttel. Nach Angaben der Beamten versuchten Kriminelle zunächst gegen 2 Uhr in der Nacht auf Freitag, 10. Juni, in ein Einfamilienhaus an der Keilaer Straße einzudringen. Nachdem sie ein Fenster gewaltsam geöffnet und dabei einigen Lärm verursacht hatten, flüchteten die Unbekannten laut Zeugen, wohl in der Sorge, Anwohner könnten sie bemerkt haben. Dabei nahmen sie ein schwarzes Damenfahrrad von dem Grundstück mit.

Wenig später, gegen 3 Uhr, kletterten laut Polizei Unbekannte auf das Vordach eines Endreihenhauses im Finkenweg und versuchten, über ein offen stehendes Fenster hineinzugelangen. Von dem Versuch, den daran befestigten Insektenschutzrahmen zu entfernen, seien die Bewohner jedoch aufgeweckt worden, sodass die Täter flüchteten.

Die Kriminalpolizei in Reinbek bittet nun Zeugen um Mithilfe bei den Ermittlungen. Die Beamten fragen: Wer hat am Freitag zur Tatzeit in Barsbüttel im Bereich Finkenweg und Kailaer Straße ortsfremde Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Kripo per Telefon unter 040/727 70 70 entgegen.