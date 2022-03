Ziel der Täter waren die Räume der Stadtkasse, in denen sie einen Tresor öffneten und eine geringe Summe Bargeld entwendeten.

Die Täter gelangten durch eine aufgebrochene Tür in das Verwaltungsgebäude (Symbolfoto).

Kriminalität Einbruch in Oldesloer Stadtverwaltung – Polizei sucht Zeugen

Bad Oldesloe. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, sind Unbekannte am Wochenende in das Gebäude der Oldesloer Stadtverwaltung (Markt 5) eingebrochen. Ihr Ziel waren die Räume der Stadtkasse, wo sie einen Tresor öffneten, in dem sich allerdings nur ein geringe dreistellige Summe Bargeld befand. Der verursachte Sachschaden beträgt allerdings rund 5000 Euro.

Der Einbruch ereignete sich am Wochenende

Die Kriminalinspektion Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen zwischen Freitag, 11. März, 12.30 Uhr, und Montag, 14. März, 6 Uhr, in Tatortnähe verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04531/501-0 entgegen.