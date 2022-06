Hund an Kreisstraße bei Braak ausgesetzt: Polizei sucht Halter

Braak. Passanten haben am Pfingstmontag, 6. Juni, an der Kreisstraße 96 bei Braak einen herrenlosen Hund entdeckt. Das Tier war dort offenbar ausgesetzt worden. Nun sucht die Polizei den Halter. Bei dem Vierbeiner handelt es sich um einen mittelgroßen, hellbraunen Schäferhund-Mischling. Der Rüde sei nicht gechipt. Laut Polizei war der Vierbeiner mit einer Leine aus geflochtener Kordel in den Farben schwarz-rot-gelb an einem Leitpfosten in der Straße Moorblöcken Ecke Höhenkamp im Bereich eines Feldweges angebunden.

Als der Hund von den Passanten entdeckt wurde, habe er verängstigt und zitternd dagelegen. Die Beamten gehen davon aus, dass das Tier bereits mehrere Stunden angebunden ausharrte, ehe es gefunden wurde. Möglicherweise sei der Vierbeiner am Sonntagabend oder Sonntagnacht ausgesetzt worden. Inzwischen wurde er in ein Tierheim gebracht.

Die Beamten der Polizei in Trittau bitten Zeugen um Mithilfe

Die Polizei in Trittau ermittelt und bittet Zeugen um ihre Mithilfe. Die Beamten fragen: Wer kennt den Hund oder seinen Halter? Wer hat am Sonntag, 5. und Montag, 6. Juni, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der K 96 bei Braak beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04154/707 30 entgegen.