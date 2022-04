Polizei ermittelt nach fremdenfeindlichem Übergriff

Bad Oldesloe. Die Polizei ermittelt nach einem fremdenfeindlichen Übergriff in Bad Oldesloe. Wie die Beamten erst jetzt mitteilten, kam es bereits am Mittwoch, 30. März, an der Bahnhofstraße zu dem Vorfall. Ein 47-Jähriger malischer Abstammung sei dort am Abend, gegen 21.10 Uhr, unterwegs gewesen, als ein 38 Jahre alter Anwohner ihn plötzlich und ohne ersichtlichen Grund rassistisch beleidigt habe.

Dann habe der 38-Jährige begonnen, auf sein Gegenüber einzutreten. Zur Schwere der Verletzungen, die der 47-Jährige davontrug, macht die Polizei keine Angaben. Sie ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung. Die Beamten suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere bittet die Polizei andere Passanten, die sich ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge zum Tatzeitpunkt an der Bahnhofstraße aufgehalten haben sollen, sich zu melden. Die Beamten in Bad Oldesloe sind unter der Telefonnummer 04531/50 10 erreichbar.