Mann sieht an Hamburger S-Bahnhof rot: Fahrgäste mit Messer bedroht

Polizei Hamburg Mann dreht am S-Bahnhof durch – Fahrgäste mit Messer bedroht

Ein 20-Jähriger sah am S-Bahnsteig in Hamburg-Wilhelmsburg rot, attackierte Fahrgäste und Bundespolizisten (Archivbild).

20-Jähriger zog am S-Bahnsteig in Wilhelmsburg ein Messer, flüchtete später und versteckte die Waffe an einem ungewöhnlichen Ort.