Ammersbek: Zeugen nach Einbruch in Reihenhaus gesucht

Die Kriminellen gelangten durch die Terrassentür in die Immobilie an der Straße An der Bredenbek. Die Polizei ermittelt.

Die Einbrecher gelangten durch die Terrassentür in das Reihenhaus an der Straße An der Bredenbek (Symbolbild).

Ammersbek. Nach einem Einbruch in ein Reihenhaus in Ammersbek sucht die Polizei Zeugen. Der Ermittlungen zufolge schlugen die Kriminellen in der Zeit zwischen 8.30 Uhr am Dienstagmorgen, 15. März, und 8.50 Uhr am Morgen des Folgetags zu. Die Einbrecher verschafften sich laut Polizei durch eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu der Immobilie an der Straße An der Bredenbek im Ortsteil Hoisbüttel.

Polizei bittet Zeugen nach Einbruch im Reihenhaus in Ammersbek um Hinweise

Zur Höhe des entstandenen Schadens und zum Stehlgut können die Ermittler noch keine Angaben machen. Sie hoffen nun auf Hinweise und fragen: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße An der Bredenbek in Ammersbek beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04102/80 90 bei der Kriminalpolizei in Ahrensburg zu melden.