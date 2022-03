Der Unbekannte schlug am Dienstagnachmittag in Siek zu, als die Bewohnerin im Garten war. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Polizei Stormarn Dieb schleicht am helllichten Tag in Haus und entkommt

Siek. Ein besonders dreister Dieb hat am Dienstag, 15. März, im Hoisdorfer Weg in Siek zugeschlagen. Gegen 16.25 Uhr, als sich die Bewohnerin des Einfamilienhauses im Garten befand, schlich der Unbekannte nach Angaben der Polizei auf das Grundstück und durch eine Tür, die die Frau offen stehen gelassen hatte, in das Haus. Dort durchsuchte er die Räume nach Wertgegenständen, ehe er, von der Bewohnerin unbemerkt, flüchtete. Angaben zum Stehlgut kann die Polizei noch nicht machen. Die Kriminalpolizei in Ahrensburg bittet Zeugen, ihr mögliche Hinweise unter Telefon 04102/80 90 zu melden.