Bewohner des Einfamilienhauses in Siek war gerade im Garten. Geldbörse gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei sucht nach einem Einschleichdiebstahl in Siek Zeugen (Symbolbild).

Polizei Stormarn Dreister Dieb schleicht durch Garage in Wohnhaus

Siek. Eine Familie aus Siek ist am Dienstag, 15. Februar, Opfer eines besonders dreisten Diebes geworden. Der Bewohner des Einfamilienhauses an der Straße Sieker Berg war nach Angaben der Polizei zwischen 14.15 und 14.45 Uhr im Garten beschäftigt und hatte das Tor der Garage offen gelassen. Das nutzte der Kriminelle aus und schlich durch die Garage in den Flur des Hauses.

Krimineller schleicht durch offene Garage in Haus und stiehlt Portemonnaie

Dort entwendete der Täter ein Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Dokumenten aus einer Handtasche. Als ihn die Hausbewohnerin bemerkte, flüchtete der Dieb unerkannt. Die leere Geldbörse wurde nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr in einem Gewerbegebiet in Bad Oldesloe gefunden. Die Beamten suchen nun Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter Telefon 04102/80 90 entgegen.