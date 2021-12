S-Bahn und Busse: Das verbessert sich im Nahverkehr ab 12. Dezember

Bad Oldesloe. Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember wird es zu zahlreichen Verbesserungen bei den Angeboten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) des Kreises Stormarn kommen. Sie betreffen neben der S-Bahnlinie S 21 vor allem viele Buslinien.

S 21 verkehrt wieder im 10-Minuten-Takt

Die S 21 wird während der nachmittäglichen Hauptverkehrszeit von Montag bis Freitag, in der Zeit von 15 bis 20 Uhr zwischen Bergedorf und Aumühle wieder im 10-Minuten-Takt fahren. In den Wochenendnächten und vor Feiertagen wird auf diesem Streckenabschnitt ein Stundentakt eingerichtet.

Die Buslinie 137 (Bahnhof Bergedorf–Glinde) wird von Montag bis Freitag tagsüber auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten auf einen durchgehenden 20-Minuten-Takt verdichtet. Die Linie 269 wird vom Bahnhof Ahrensburg bis zum Schulzentrum Heimgarten verlängert. In der Siedlung Am Hagen fahren die Busse in Richtung Dänenweg die neue Haltestelle Meisenstieg an. Wegen der neuen stündlichen Anbindung von Ahrensfelde wird der Halt Am Kratt aufgegeben. Dort können stattdessen Ioki-Fahrzeuge genutzt werden.

Linien 476 und 576 werden zusammengelegt

Die Linien 476 und 576 werden zur neuen Linie 469 zusammengelegt. Sie verkehrt stündlich (werktags teilweise halbstündlich) vom Auestieg über Schloss, Bahnhof Ahrensburg, U-Bahnhof Ahrensburg West und, von Montag bis Freitag stündlich, weiter bis Wulfsdorf, Allmende und zurück. In den Bereichen Steinkamp-Siedlung und Reeshoop können Fahrgäste das Ioki-Shuttle nutzen.

Auf der Linie 474 (Bahnhof Ahrensburg–U-Bahnhof Hoisbüttel–Duvenstedt) fahren jetzt auch sonntags die Busse zwischen Ahrensburg und Hoisbüttel stündlich. Auf der Linie 869 (Bahnhof Ahrensburg–Gewerbegebiet Siek) entfällt mit Einführung des neuen stündlichen Linienzweigs der Linie 269 zum Ahrensburger Redder/Kamp die bisherige Stichfahrt der Linie 869 über die Haltestelle Ahrensburger Redder.

Mit HVV-Zeitkarten bleibt das AST ohne Aufpreis

Die Linie 8180 (Bad Oldesloe–Stubben–Todendorf) wird Montag bis Freitag auf einen ganzjährigen Stundentakt verdichtet und ab Todendorf über Hammoor bis Bahnhof Bargteheide verlängert. An beiden Bahnhöfen bestehen Bahnanschlüsse nach Hamburg sowie in Todendorf und Hammoor Busanschlüsse zur Linie 8730 nach Ahrensburg.

Newsletter für Stormarn und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf den AST-Linien 8129 (Bad Oldesloe-Umland), 8139 (Reinfeld-Umland) und 8769 (Trittau-Umland) kann das AST jetzt auch innerhalb der jeweiligen Bedienungsgebiete von einer Gemeinde zur anderen genutzt werden. Zudem wird auf der AST-Linie 8129 (Bad Oldesloe Stadt und Umland) die Anerkennung von HVV-Zeitkarten erprobt. Inhaber von HVV-Zeitkarten können hier das AST ohne Aufpreis nutzen, mit Ausnahme für Fahrten zu den Schulen und retour.

Ioki-Shuttle fahren jetzt auch Willinghusen an

Die On-Demand-Shuttles Ioki werden im Raum Brunsbek/Lütjensee/Trittau wie auch in Ahrensburg weitergeführt. Der Ioki-Shuttle im Raum Brunsbek/Lütjensee/ Trittau wird zum 1. Januar um den Barsbüttler Ortsteil Willinghusen ergänzt.

Die neuen Fahrpläne sind unter www.hvv.de einsehbar. Seit der Novelle des Infektionsschutzgesetzes am 24. November gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) auch im gesamten Hamburger Verkehrsverbund (HVV).