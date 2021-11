Polizei bittet um Hinweise nach versuchtem Einbruch

Ahrensburg. Die Polizei bittet nach einem versuchten Wohnungseinbruch in Ahrensburg Zeugen um ihre Mithilfe. Nach Angaben der Beamten versuchten die Kriminellen am Freitag, 12. November, gegen 21.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Bargenkoppelredder einzudringen. Sie öffneten gewaltsam die Terrassentür, lösten dabei jedoch die Alarmanlage aus und flüchteten.

Polizei bittet Zeugen nach versuchtem Einbruch in Ahrensburg um Hinweise

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 500 Euro. Die Beamten suchen nun Zeugen und fragen: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt im Bereich des Bargenkoppelredders in Ahrensburg beobachtet? Hinweise nimmt die Kripo in Ahrensburg unter Telefon 04102/80 90 entgegen.