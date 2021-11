Einbrecher in Bargteheide unterwegs - Zeugen gesucht

In Bargteheide sind Unbekannte über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Einfamilienhaus eingestiegen (Symbolfoto).

Bargteheide. In Bargteheide haben sich am Wochenende, 30. und 31. Oktober, Einbrecher herumgetrieben. In einem Fall waren sie erfolgreich und nahmen unter anderem Schmuck mit. In einem anderen Fall blieb es bei einem Einbruchsversuch.

Polizei beschäftigt sich mit zwei Einbrüchen in Bargteheide

Laut Polizei stiegen die Unbekannte zunächst in ein Einfamilienhaus an der Deviller Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten sie gewaltsam ein Badezimmerfenster. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Es wurden aber auf jeden Fall Schmuck und Geld gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonnabend, 14 Uhr, und Sonntag,16.15 Uhr.

Ebenfalls am Sonnabend versuchten Einbrecher zwischen 17 und 20.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Beethovenstraße einzudringen. Laut Polizei deaktivierten die Täter die Außenbeleuchtung des Hauses und versuchten zwei Fenster gewaltsam zu öffnen. Das klappte allerdings nicht. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.

Ob in beiden Fällen dieselben Täter am Werk waren, ist noch nicht bekannt. "Wir ermitteln in alle Richtungen", heißt es seitens der Polizei.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter Telefon 04102/8090.