Unbekannte haben einen Geldautomaten einer Serways-Raststätte an der Autobahn 1 in Reinfeld gestohlen und gewaltsam aufgebrochen (Symbolfoto).

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe beschäftigt ein neuer Fall. Die Täter drangen über eine Nottür in das Gebäude an der A1 ein.