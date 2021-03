Umweltsünder entsorgen illegal Autoreifen in Bad Oldesloe

Spaziergänger hatten die Altreifen in einer Grünanlage und an einem kleinen Gewässer entdeckt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bad Oldesloe. In Bad Oldesloe haben am Mittwoch, 17. März, Spaziergänger mehrere Altreifen in einer Grünanlage entdeckt. Sie informierten die Polizei darüber - nun werden Zeugen gesucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwischen Masurenweg,Industriestraße und Ratzeburger Straße 40 Autoreifen an einer Böschung und in einem kleinen Fluss entsorgt. Reifenspuren nach zu urteilen, wurden diese mit einem Transporter von der Ratzeburger Straße aus über einen Fußweg in Höhe der Bushaltestelle zum Ablageort gebracht. In unmittebarer Nähe hat sich der Fahrer anscheinend festgefahren, der Boden war aufgewühlt.

Die Polizei sucht Zeugen, die vor dem 17. März verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Ratzeburger Straße, gegenüber der Einmündung "Up den Pahl" beobachtet haben. Hinweise nimmt der Umwelt- und Verbraucherschutzdienst des Polizei- und Bezirksreviers in Bad Oldesloe unter Telefon 04532/501543 entgegen.